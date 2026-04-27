İsrail ateşkese rağmen Lübnan'da 14 kişiyi katletti

İsrail ordusu 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan 'da katliama devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 2'si kadın ve 2'si çocuk olmak üzere 14 kişinin öldüğünü, 3'ü kadın 37 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. İşgal sürerken ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatılacağını duyurmuştu.