İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan 'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA, İsrail ordusunun 22 Mayıs'ı 23 Mayıs'a bağlayan gece saatlerinde ülkenin güneyindeki Sur kentine bağlı Deyr Kanun en-Nehr beldesini hedef aldığını açıkladı. Bir evin tamamen yıkıldığı saldırıda, 4 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail savaş uçaklarının 23 Mayıs sabahında da Sur'a bağlı Eş-Şehabiye beldesi ile ülkenin doğusundaki Bekaa bölgesini hedef aldığı belirtildi.

Bekaa bölgesinin güneyindeki Er-Refid beldesinde bir eve düzenlenen bombardımanda da 1 kişi ölürken, 1 kişinin yaralandığı duyruldu.

İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Nebatiye kentine bağlı El-Ganduriye, Yahmur Şakif ve Dibbin beldelerine hava saldırıları düzenledi, bunun öncesinde bazı bölgeleri de topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail ordusun, İran Savaşı'na paralel olarak Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve Haziran ayı başında 4. tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 111 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.