İsrail ateşkese rağmen Lübnan'ı vuruyor

Lübnan resmi ajansı'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları gece saatlerinde Nebatiye vilayetindeki farklı noktaları hedef aldı. Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti. İsrail topçuları ise sabaha karşı Nebatiye kent merkezi çevresini bombaladı.

KARŞILIKLI SUÇLAMALAR GELDİ

Lübnan Devlet Televizyonu'ysa İsrail'in saldırılarında bir Lübnan askerinin öldüğünü duyurdu. İsrail ordusuysa Hizbullah'ı suçladı.

Yapılan açıklamada "Hizbullah'ın ateşkesi ihlal etmeyi bırakması halinde Lübnan ve İsrail için istikrarın sağlanabileceği" belirtildi.

DÜN ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Taraflar arasında dün Türkiye saatiyle 16.00'da ateşkes ilan edilmişti. İsrail'in saldırıları ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptıyla ilgili de soru işareti yaratıyor. Zira anlaşma Lübnan dahil tüm cephelerde savaşı bitirmeyi öngörüyor.

İran, Lübnan'daki İsrail saldırılarını gerekçe göstererek ABD ile müzakereler için İsviçre'ye heyet göndermeme kararı almıştı.