İsrail, ateşkese rağmen saldırıyor: Gazze'de can kaybı 48 bini aştı

İsrail, Gazze Şeridi'nde ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne son 48 saatte gerçekleştirdiği saldırı sonucu 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve daha önce yıkılan bir binaların enkazından 21 kişinin cansız bedeninin çıkarılmasıyla bölgede toplam can kaybı 48 bin 388'e yükseldi.

Daha önceki saldırılarda yıkılan binaların enkazında ise 21 sivilin daha cansız bedenine ulaşıldığı aktarıldı.

Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda toplam can kaybının 48 bin 388'e, yaralı sayısının da 111 bin 803'e yükseldiği kaydedildi.