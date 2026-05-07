İsrail ateşkese rağmen saldırıyor. Lübnan'da 3 ölü, 7 yaralı
07.05.2026 02:51
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.
Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Ensariyye beldesini hedef aldığı belirtildi. Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.
İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 715'e, yaralı sayısı ise 8 bin 353'e yükseldi.
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.