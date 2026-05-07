İsrail ateşkese rağmen saldırıyor. Lübnan'da 3 ölü, 7 yaralı

Ateşkese rağmen İsrail 'in Lübnan 'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'e ait savaş uçaklarının ülkenin güneyindeki Sayda kentine bağlı Ensariyye beldesini hedef aldığı belirtildi. Saldırıda 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 2 bin 715'e, yaralı sayısı ise 8 bin 353'e yükseldi.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti. Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.