İsrail, ateşkesi bin 520 kez ihlal etti, 556 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu abluka altında tutmaya devam ettiği Gazze'de ikinci aşamaya geçen ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in ateşkesin başlamasından bu yana Gazze'de gerçekleştirdiği ihlallere ilişkin veriler paylaşıldı. Açıklamada, İsrail'in ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana geçen 115 gün içinde "ağır ve sistematik ihlallerle uluslararası insancıl hukuku açıkça ihlal ettiği ve ateşkes hükümlerini kasıtlı biçimde baltaladığı" ifade edildi.

İsrail'in 10 Ekim 2025'ten bu yana 522 kez ateş açarak, 73 kez sivil yerleşim bölgelerine askeri araçlarla girerek, 704 bombardıman düzenleyerek ve 221 ev ile binayı havaya uçurarak toplamda bin 520 kez ateşkesi ihlal ettiği vurgulandı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana Gazze Şeridi'nde 228'i kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere 556 Filistinlinin öldürüldüğü ve bu kişilerin neredeyse tamamının sivillerden oluştuğu belirtildi.

Söz konusu saldırılarda 1500 Filistinlinin yaralandığı, İsrail ordusunun ateşkes süresince Gazze'de 50 Filistinliyi de alıkoyduğu aktarıldı.

YARDIM TIRLARININ YÜZDE 45'İNE SİNE İZİN VERİLDİ

İsrail'in ateşkes uyarınca Gazze'ye girmesine izin vermesi gereken 69 bin yardım ve ticari tır ile yakıt tankerinden yalnızca 29 bin 603'ünün girişine izin verdiği, bunun da toplam yardımın ancak yüzde 43'ünün Gazze’ye ulaşabildiği anlamına geldiği ifade edildi.

Başta ABD Başkanı Donald Trump olmak üzere ateşkese arabuluculuk eden ve garantör olan ülkeler, Birleşmiş Milletler ve uluslararası topluma çağrıda bulunulan açıklamada, "sivillerin korunması, İsrail'in yükümlülüklerini yerine getirmesi ve Gazze'ye insani yardım, yakıt, ilaç ve ekipman girişinin sağlanması için Tel Aviv yönetimine baskı yapılması" istendi.