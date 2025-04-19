İsrail ateşkesi bozduğundan beri 595 çocuk, 308 kadın öldü

Filistin İnsan Hakları Merkezi, yaptığı yazılı açıklamada, “İsrail’in askeri saldırılarına yeniden başlamasıyla birlikte, kadınlar ve çocuklar ölümler listesinde başı çekti. Kadınlar ya canlarını kaybediyor ya da çocuklarını kaybediyor.” ifadelerine yer verdi.



Açıklamaya göre, ateşkes anlaşmasının çökmesinden bu yana öldürülen çocuk sayısı 595’e, kadın sayısı ise 308’e ulaştı.



Böylece, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam çocuk ölü sayısı 18 bin 44’e, kadın ölü sayısı ise 12 bin 402’ye yükseldi.



Açıklamada, 19 Ocak 2025’te başlayan ateşkes sürecinde bile soykırım suçlarının tamamen durmadığı, “bu sürecin, insanları yavaşça öldüren kırılgan bir ateşkesin gölgesinde sürdüğü” belirtildi.



Gazze'deki Filistin İnsan Hakları Merkezi Müdürü Raci es-Surani, “Kaç çocuğun ve kadının daha öldürülmesi gerekiyor ki dünya Gazze’de yaşananların açıkça bir soykırım olduğunu kabul etsin? Yaklaşık 18 bin çocuk ve 13 bin kadının öldürülmesi karşısında uluslararası toplumdan hâlâ net bir kınama gelmemesi, büyük bir ahlaki ve insani utançtır.” ifadelerini kullandı.