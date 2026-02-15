İsrail ateşkesi ihlal ediyor, Gazze'de 10 kişi öldü

Her iki saldırıda ilk belirlemelere göre 10 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları ise İsrail ordusunun Gazze kentinin doğu bölgeleri ile Gazze Şeridi’nin orta ve güney kesimlerini topçu atışlarıyla hedef aldığını, Refah kentinin kuzeyinde ise makineli tüfekle yoğun ateş açtığını aktardı.Ayrıca İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı’nda Filistinlilere ait bazı evleri patlayıcılarla havaya uçurduğu bilgisine yer verildi.

GAZZE'DE TOPLAM CAN KAYBI 72 BİN 61 OLDU

İsrail ordusunun Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 10 artarak 72 bin 61'e çıktı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 10 Filistinlinin cenazesi ile 9 yaralının Gazze'deki hastanelere getirildiği belirtildi. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 601 kişinin öldürüldüğü, 1607 kişinin yaralandığı, enkaz altından 726 kişinin cesedinin çıkarıldığı kaydedildi.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 72 bin 61'e yükselirken yaralı sayısının ise 171 bin 715 olduğu bildirildi.İsrail ordusu, Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda biri çocuk 19 Filistinliyi gözaltına aldı

BATI ŞERİA DA İSRAİL'İN HEDEFİNDE

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 19 Filistinliyi gözaltına aldı. Çok sayıda eve baskın düzenleyen İsrail askerlerinin eşyalara zarar verip, Filistinlileri darbederek gözaltına aldığı belirtiliyor.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus'a bağlı Asıra Şimaliye ve Beyt Furik beldelerindeki evlerine düzenlenen baskınlarda 12 Filistinli gözaltına alındı. Batı Şeria'nın güneyinde ise Beytullahim'e bağlı Tuku beldesine düzenlenen baskında 2 Filistinli gözaltına alındı.