İsrail Atina'daki büyükelçilik personelini tahliye etti

Israel Hayom gazetesinin haberinde Atina Büyükelçiliği personelinin, tahliye edildiği belirtildi.

Yunanistan'da sol görüşlü grupların 10 Ağustos'ta "Gazze Yürüyüşü" düzenleyeceği hatırlatıldı.



Yunanistan Komünist Partisi (KKE), İsrail'in Atina Büyükelçisi Noam Katz'ın Yunanistan'ın başkenti Atina'daki bazı duvar yazılarının "antisemitik" olduğuna ve İsrailli turistlerin güvenliğiyle ilgili açıklamalarına tepki göstermişti.



Katz, Yunanistan'da yayımlanan Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Atina sokaklarında Filistin'e destek amacıyla yazılan bazı sloganların "antisemitik" olduğunu ve İsrailli turistlerin güvenlik kaygısı yaşadığını iddia etmişti.



Katz'ın açıklamalarına, Radikal Sol Koalisyon (SYRIZA) ve Yeni Sol Partisi de sert tepki göstermişti.