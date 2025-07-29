İsrail, Avrupa'nın baskısı altında

İsrail, Gazze'de kitlesel hale gelen açlıktan ölümler nedeniyle Avrupa'nın baskısı altında.

Yerel basının aktardığına göre Hollanda, iki aşırı sağcı İsrailli bakan Itamar Ben Gvir ve Bezalel Smotrich'in ülkeye girişini yasakladı. Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, Temsilciler Meclisi'ne gönderdiği yazıda Gazze'deki mevcut durumun "dayanılamaz" ve "savunulamaz" olduğu belirtti.

Başbakan Dicj Schoof da daha önce yaptığı açıklamada, İsrail'in Avrupa'nın Gazze'deki insani yardıma ilişkin anlaşmasını karşılamaması durumunda, Hollanda'nın kendi önlemlerini alacağını bildirmişti.

İNGİLTERE HAREKETE GEÇMEK ZORUNDA BIRAKILDI

The Telegraph'ın haberine göre İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İşçi Partisi'nin içeriden yaptığı baskılar devam ederken, bu hafta sonu Filistin devletini tanıma planını açıklayacak, tanınmanın şartlarını belirleyecek ve İngiltere'nin Gazze'ye insani yardım dağıtımına katkıda bulunma çabalarını görüşecek.

Filistinin tanınmasına ilişkin beklenen koşulların bir ateşkes anlaşması ve geriye kalan rehinelerin serbest bırakılmasını içermesi de bekleniyor.

FRANSA FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAK

Starmer net bir şekilde Filistin devletini tanıyacağını açıklayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u takip etmedi. Filistin devletini tanımanın, Filistinli ve İsraillilerin kalıcı güvenliğini sağlayacak iki devlet çözüm planın bir parçası olması gerektiğini dile getirdi.

Fransa ayrıca bugünkü açıklamada, İsrailli yerleşimcilerin şiddet eylemlerini "terörizm" olarak açıkladı.



ALMANYA-ÜRDÜN BİR ARAYA GELİYOR

Öte yandan Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile bugün Berlin'de bir araya gelecek. Şansölye, dün yaptığı açıklamada, Amman yönetimiyle, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için çalışacaklarını söylemişti.



Merz, bugün yaptığı açıklamada, Filistin devletinin iki devletli çözüm planın bir parçası olmsaı gerektiğini söyledi. Alman Başbakan şunları belirtti: "İsrail, Gazze'deki durumla alakalı bir an önce ilk adımları atmalı. Batı Şeria'nın ilhakı veya daha fazla yerinden edilme olamaz."



Merz, Gazze'ye havadan yardımların gönderilmesinin "Biz buradayız, yardım ediyoruz" demek için önemli bir mesaj olduğunu ifade etti.

