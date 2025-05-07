İsrail aynı okulu iki kez vurdu: 31 kişi öldü
İsrail savaş uçakları bir kez daha Gazze'de sivilleri hedef aldı. Bu defa bir okul vuruldu. Aynı okula yönelik iki saldırıda 31 kişi hayatını kaybetti.
Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı, 24 saat içinde iki kez hedef alındı.
İlk saldırıda aralarında çocukların da olduğu 22 kişi öldü; ikinci saldırıdaysa 9 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na bağlı okul, saldırının ardından alevlere teslim oldu.
Yaralılar hastanelere sevk edildi. İsrail'in saldırılarını yeniden başlatmasının ardından Gazze'de hastaneler yine yaralılarla dolup taşmaya başladı.
Hastanelerin kapasitelerinin çok üzerinde hizmet vermek zorunda kaldıklarına dikkat çekiliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Saldırı
- İsrail
- Gazze