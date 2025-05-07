İsrail aynı okulu iki kez vurdu: 31 kişi öldü

Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampı, 24 saat içinde iki kez hedef alındı.



İlk saldırıda aralarında çocukların da olduğu 22 kişi öldü; ikinci saldırıdaysa 9 kişi hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na bağlı okul, saldırının ardından alevlere teslim oldu.



Yaralılar hastanelere sevk edildi. İsrail'in saldırılarını yeniden başlatmasının ardından Gazze'de hastaneler yine yaralılarla dolup taşmaya başladı.

Hastanelerin kapasitelerinin çok üzerinde hizmet vermek zorunda kaldıklarına dikkat çekiliyor.

