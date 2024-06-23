İsrail, Ayrım Duvarı yakınında 6 Filistinliyi yaraladı

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde "Ayrım Duvarı" (Utanç Duvarı) yakınında 6 Filistinliyi yaraladı, çok sayıda kişiyi de gözaltına aldı.

İsrail, Ayrım Duvarı yakınında 6 Filistinliyi yaraladı
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Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın sağlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, askerleri, Kudüs'ün kuzeyindeki Er-Ram beldesinde Ayrım Duvarı yakınında bulundukları sırada bir grup Filistinliye gerçek mermiyle ateş açtı.

Ayrım Duvarı'ndan Kudüs'e geçmeye çalıştıkları iddiasıyla ateş açılan 6 Filistinli, çoğunluğu bacaklarından olmak üzere çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanıkları, askerlerin bölgede çok sayıda Filistinliyi de gözaltına aldığını ve yakındaki evlere doğru ses bombası attığını ifade etti.

İsrail'in Batı Şeria'nın çevresine ördüğü Ayrım Duvarı, işgal altındaki Doğu Kudüs'ü hem Batı Şeria'dan hem de çevresindeki mahallelerden ayırıyor.

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