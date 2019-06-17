Açıklama İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'da geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İsrail’in 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayında yer alacağını belirtti.
Çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ne zaman açıklanacağı netlik kazanmayan "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.
Filistin yönetimi daha önce çalıştaya katılmayacağını açıklamış, konferansa davet edilmesi beklenen ülkelere boykot çağrısı yapmıştı.
Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve Katar çalıştaya katılacağını duyurmuştu.
İsrail Bahreyn'deki Filistin çalıştayına katılacak
NTV HaberDünya
İsrail ABD'nin desteğiyle Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenecek Filistin konulu ekonomi çalıştayına katılacağını duyurdu.
Açıklama İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'da geldi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz, İsrail’in 25-26 Haziran'da Manama'da düzenlenecek "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayında yer alacağını belirtti.