Sarah Netanyahu salondaki yerini aldı, duruşma başladı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun eşi, hakkında açılan yolsuzluk davasında ilk kez hakim karşısına çıktı. Davada, başbakanlık yemek harcamaları mercek altına alındı.



Netanyahu, çeşitli restoranlardan sipariş edilen yüzlerce yemek için devlet bütçesinden 100 bin dolardan fazla para almakla suçlanıyor. İsrail yasası, başbakanlık konutunda aşçı istihdam edildiğinde dışarıdan yemek siparişi edilmesine izin vermiyor. Bayan Netanyahu, bu yasayı ihlal ettiği için yargılanıyor. Netanyahu ise yanlış bir şey yapmadığını savunuyor.



Netanyahu duruşma başlamadan hemen önce avukatına, "Basın mensuplarının dışarı çıkarılmasını talep edebilir miyiz" diye sordu. Avukatı, buna alışması gerektiğini söyledi. Sarah Netanyahu, devlet bütçesini yanlış kullanmaktan suçlu bulunursa beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.



