İsrail Başbakanı: Lübnan ile deniz sınırlarının çizilmesi konusunda tarihi anlaşmaya varıldı

İsrail başbakanı Yair Lapid, ülkenin komşu Lübnan ile aylarca süren ABD arabuluculuğundaki müzakerelerin ardından ortak deniz sınırı konusunda "tarihi bir anlaşmaya" ulaştığını söyledi.



Böylelikle, diplomatik ilişkileri olmayan iki ülkenin Doğu Akdeniz'deki denizaltı doğalgaz rezervlerini kullanma hakları yeniden düzenlenebilecek.



Lapid, anlaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu anlaşma, İsrail'in güvenliğini güçlendirecek, İsrail ekonomisine milyarlarca dolar getirecek ve kuzey sınırımızın istikrarını sağlayacak tarihi bir başarıdır” dedi.



İsrail ve Lübnan arasındaki araştırma Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama çalışmalarını artıracak.

LÜBNAN, YENİ ANLAŞMA İLE EKONOMİK KRİZDEN ÇIKABİLECEĞİNİ UMUYOR

Diğer taraftan, anlaşmanın Akdeniz'de ek doğalgaz üretimine olanak sağlaması bekleniyor. Lübnan, doğalgaz araştırmalarının ülkeyi ekonomik krizden kurtarmaya yardımcı olacağını umuyor.



Anlaşmanın nihai taslağı, İsrail'in dört yıldan kısa bir süre içinde beşinci kez sandık başına gitmesine birkaç hafta kala onay için İsrail'in geçici hükümetinin önüne getirilecek.

Lübnan ve İsrail, İsrail'in 1948'de kurulmasından bu yana resmen savaş halindeydi ve her iki ülke de Akdeniz'in yaklaşık 860 kilometrekaresi üzerinde hak iddia ediyordu.