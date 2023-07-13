İsrail Başbakanı Netanyahu görevden alınabilir

İsrail Yüksek Mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun görevden alınması için sunulan dilekçeyi değerlendirmek üzere kabul etti.



İsrail basınında yer alan haberlere göre, Yüksek Mahkeme, “çıkar çatışması anlaşmasının ihlali” gerekçe gösterilerek Netanyahu'nun başbakanlıktan alınmasının talep edildiği bir dilekçeyi değerlendirmek üzere oturum düzenleyeceğini duyurdu.



Yargıç Ruth Ronnen, talebin bir yargı heyeti tarafından yakın zamanda incelenmesine karar verdi. Söz konusu heyetin ne zaman toplanacağı ise bildirilmedi.



Hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı çıkan, aralarında eski Genelkurmay Başkanı Dan Halutz'un da bulunduğu "Demokratik Siper" adlı bir grup aktivist tarafından sunulan dilekçede, Netanyahu’nun Yüksek Mahkeme ile yaptığı “çıkar çatışması anlaşmasını” ihlal ettiği savunuluyor.

"ÇIKAR ÇATIŞMASI ANLAŞMASI" NEYİ İÇERİYOR?



Başbakan Netanyahu’nun 2020'de Yüksek Mahkeme Başkanı ile imzaladığı çıkar çatışması anlaşması, hakkında devam eden yolsuzluk davalarına etki edebileceği gerekçesiyle yasama meselelerine karışmama taahhüdünü içeriyor.



Buna karşın Netanyahu geçen aylarda tartışmalı yargı düzenlemesine müdahil olacağına yönelik açıklamalar yapmış, bunun üzerine Başsavcı Gali Baharav-Miara, Başbakan'ın ifadelerinin ve yasamaya daha fazla müdahalesinin "yasa dışı olduğu ve çıkar çatışması anlaşmasını ihlal ettiği" değerlendirmesinde bulunmuştu.

