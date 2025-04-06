İsrail Başbakanı Netanyahu, Macaristan’dan ayrıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Macaristan ziyareti sona erdi. Hakkında uluslararası yakalama kararı bulunmasına rağmen Budapeşte’ye gelen Netanyahu 4 gün süren ziyaretinin ardından ülkeden ayrıldı.

Havalimanından askeri törenle uğurlanan Netanyahu yaptığı açıklamada, "Macaristan'a yaptığım çok önemli bir ziyareti tamamlıyorum. Macaristan İsrail'in çok büyük bir dostudur. Avrupa Birliği'nde (AB), BM'de bizi koruyor. Ayrıca bizim için çok önemli olan, IDF askerleri, komutanları ve İsrail devletine karşı önyargılı olan, yozlaşmış uluslararası mahkeme olan Lahey'deki mahkemede de savunuyor" dedi.

Macaristan’ın bu ziyarette uluslararası mahkemeden çekilen ilk ülke olduğuna vurgu yapan Netanyahu, "Bu, gelecekteki gelişmelerin bir işaretidir. Bu, İsrail devletine büyük bir destek sağlamaktadır" diye konuştu.

"TRUMP'IN DAVETİ ÜZERİNE ABD'YE GİDİYORUM"



Macaristan temaslarına değinen Netanyahu, "Mühimmat üretimi konusunda iş birliği yapmayı görüştük. Bunlara, yedi cephede süren savaşımızda devam edebilmek ve tam zaferi kazanabilmek için ihtiyacımız var. Tabii ki, Macar rehineler ve İsrail devleti için önemli diğer konuları da görüştük. Buradan, Başkan Trump'ın daveti üzerine ABD'ye gidiyorum, tabii ki onunla bu konuları konuşmak için; esirler, Gazze'deki zaferi kazanmak ve İsrail'e uygulanan gümrük vergisi. Umarım bu konuda bir çözüm bulabilirim. Amaç bu" ifadelerini kullandı.