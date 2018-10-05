İsrail polisi, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu sorgulamak için Küdus'teki çalışma ofisine gitti.



Başbakan Netanyahu hakkındaki yolsuzluk iddialari nedeniyle 12'nci kez polis tarafından sorgulanıyor.



İsrail Başbakanı Netanyahu yolsuzluk, rüşvet ve güveni kötüye kullanmakla suçlanıyor.



Başbakan Netanyahu, Hollywood yıldızları ve iş dünyasından aldığı hediyeler nedeniyle polis tarafından daha önce de sorgulanmıştı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ülkenin önde gelen bir gazetesinin yayıncısıyla kendi lehine haberler yapılması için görüşmekle de suçlanıyor.



İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki tüm suçlumaları reddediyor ve kendisine yönelik iddialari "düşman medyanın cadı avı" olarak niteliyor.

