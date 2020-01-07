İsrail Başbakanı Netanyahu'dan "nükleer" gaf

Kabine toplantısı sırasında dili sürçen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu nükeer bir gafa imza attı. "İsrail'i nükleer bir güce dönüştürüyoruz" diyen Netanyahu'nun açıklamaları "ağzından kaçırdı" yorumlarına yol açtı.

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Olay İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimi ile imzaladığı "Doğu Akdeniz Doğalgaz Boru Hattı" projesiyle ilgili konuşması sırasında yaşandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu, "Bu projenin önemi İsrail'i bir nükleer güce dönüştürüyor olmamızdır” dedikten sonra duraksadı.

Gülümseyen Netanyahu daha sonra sözlerini "enerji gücüne dönüştürüyoruz" şeklinde düzeltti.

Toplantıdaki kabine üyeleri arasında da gülüşmelere yol açan sözler İsrail'in sahip olduğu düşünülen nükleer silahlar sebebiyle tartışma yarattı.

Uluslararası Stokholm Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün son raporuna göre, İsrail yaklaşık 80 nükleer silaha sahip. İsrail yönetimi ise nükleer silahlarıyla ilgili resmi bir bilgi paylaşmıyor.

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