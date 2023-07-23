İsrail Başbakanı Netanyahu'nun kalbine pil takıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kalp ameliyatı olduğu, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak ve protestolara yol açan yasa tasarısının yarın oylanacağı İsrail Meclisindeki oturuma katılmasının planlandığı bildirildi.



İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun kalbine pil takıldığı kaydedildi. Bu akşam taburcu edilmesi beklenen Netanyahu'nun, yarın Meclis'teki Genel Kurul oturumuna katılmasının planlandığı belirtildi.

GEÇEN HAFTA KALP TAKİP CİHAZI TAKILDI



Yüksek hava sıcaklıkları nedeniyle geçen hafta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Netanyahu'ya kalp takip cihazı takılmıştı.



İsrail'de Netanyahu koalisyonunun, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını yarın 2. ve 3. oylama için Meclis Genel Kuruluna getirme planı, ülke genelinde protesto ve sivil itaatsizlik eylemlerini artırmıştı.

