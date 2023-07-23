İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Türkiye ziyareti geçirdiği ameliyat nedeniyle ertelendi

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun gece geçirdiği ameliyat nedeniyle Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaretin ertelendiğini ve ziyaretin yeniden programlanacağını aktardı.



İsrail basınının bildirdiğine göre Netanyahu'nun sağlık kontrolleri birkaç hafta sürebilir.

GÜNEY KIBRIS RUM YÖNETİMİNE ZİYARETİ DE ERTELENDİ



İsrail Başbakanı'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ziyaretinin de aynı nedenle ertelendiği kaydedildi.



Netanyahu'ya pazar gecesi kalp pili takıldığı ve Başbakan'ın bugün akşam saatlerinde hastaneden ayrılmasının planlandığı duyurulmuştu.

