İsrail basını: ABD, ateşkes ve esir takası için yeni bir öneri sunacak

İsrail ve Hamas arasında devam eden çatışmalarda ABD’nin esir takası ve yeni bir ateşkes önerisi sunacağı iddia edildi.

İsrail basını: ABD, ateşkes ve esir takası için yeni bir öneri sunacak

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi Katar'ın başkenti Doha'da yapılması öngörülen görüşmeye dair bir haber yayımlandı. Doha'da yapılacak müzakerelerin İsrail ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de ateşkese varılması için "son şans" olduğu belirtilirken yönetiminin görüşmede, esir takası ve ateşkes için yeni bir öneri sunacağı öne sürüldü.

ABD’nin sunacağı ateşkes vee sir takası önerisinin detaylarının henüz bilinmediği ancak mayıs ayında sunulan taslakla büyük oranda benzerlik göstereceği belirtildi.

Washington'un yeni önerinin çerçevesinin kabul edilmesi için taraflara baskı yapmasının beklendiği belirtildi.

ABD, Mısır ve Katar, 8 Ağustos'ta yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas'a Gazze'de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos'ta müzakerelere yeniden başlanması çağrısı yapmıştı.

İsrail yönetimi, yarınki müzakerelere heyet göndereceğini duyururken, Hamas, arabuluculardan, yeni müzakere turuna girmek yerine ABD Başkanı Joe Biden'in ateşkes için sunduğu ve hareketin de kabul ettiği önerinin uygulamaya konulması için bir plan sunmalarını istemişti.

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