İsrail basını: ABD, Gazze’de anlaşma için Tel Aviv’e baskı yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump 13 Mayıs'ta Ortadoğu turuna çıkmaya hazırlanırken, İsrail basınına yansıyan haberlerde Washington yönetiminin Trump’ın bölgeye ziyareti öncesinde Hamas ile Gazze'de ateşkes konusunda anlaşmaya varması için İsrail’e “ağır bir baskı” uyguladığı iddia edildi.



Haaretz gazetesine konuşan, konu hakkında bilgi sahibi bir kaynak, Trump yönetiminin bunu “çok büyük öneme sahip bir mesele” olarak gördüğünü ve “ABD ile bir anlaşmaya doğru ilerlememesi halinde kendi haline bırakılacağını” Tel Aviv’e ilettiğini söyledi. Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer, konu hakkında resmi olarak yorum yapmayı reddetti.



“WITKOFF ASKERİ BASKININ TEHLİKE YARATTIĞINI SÖYLEDİ”



Trump’ın 13 Mayıs’ta başlayacak Orta Doğu turunda Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni (BAE) ziyaret etmesi bekleniyor. İsrail ise ateşkesi bozarak yeniden saldırı başlattığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.



Haaretz ayrıca, ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Whitkoff’un, pazartesi günü Washington’da, Gazze’deki esirlerin ailelerine "askeri baskının rehineleri tehlikeye attığını" söylediğini aktardı.



İsrail’in Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, Witkoff, ailelere hitaben şu açıklamayı yaptı: “Eğer şu ana kadar savaşı bitirmemenin bedelini rehineler ödediyse bugün bu bedel İsrail için çok daha ağır olacak. Başkan Trump, İsrail’in dahli olmasa da Suudi Arabistan’la önemli bir anlaşmaya doğru ilerleme konusunda kararlı.”



“TREN KALKTI, ABD PERONDA BEKLEMEYECEK



Haaretz’e konuşan kaynak, Witkoff’un Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine yönelik eleştirisinin talebi üzerine sızdırıldığını söyledi. Witkoff’un ofisi ise anlaşmaya varılması için İsrail’e baskı yapıldığı iddialarını reddetti.



Kanal 12’ye göre, Witkoff, rehine ailelerine yaptığı açıklamada, Yemen’deki “Husiler ile yapılan ateşkesin sadece bir başlangıç olduğunu" belirterek, “Eğer İsrail aklını başına almazsa (Suudi Arabistan ile) ‘Milenyum Anlaşması' dahi yapılacak. İsrail’in çoktan istasyondan ayrılmış olan tarihi treni yakalamasını umuyoruz ama ABD peronda beklemeyecek” dedi.

