İsrail basını: ABD, İsrail'in "hareket özgürlüğünü" koruyacak

ABD ve İran arasında savaşı bitirecek anlaşma için pazarlık sürerken, İsrail basını önemli bir iddiada bulundu.

İsrail basınının, İsrailli siyasi kaynaklara dayandırdığı haberinde, ABD'nin İran müzakerelerine ilişkin gelişmeleri İsrail'e bildirdiği öne sürüldü.

Netanyahu'nun ABD Başkanı Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile İran anlaşma sağlasa bile İsrail'in Lübnan dahil "tüm alanlardaki tehditlere karşı hareket özgürlüğünü koruyacağı" mesajını verdiği iddia edilen haberde, Trump'ın buna desteğini yinelediği ileri sürüldü.

Haberde, ABD Başkanı Trump'ın, İran'ın nükleer programının sona erdirilmesi ve elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ülkeden çıkarılması konusunda ısrar edeceğini ve bu şartlar sağlanmadan nihai anlaşmayı imzalamayacağını belirttiği savunuldu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun Trump'a müzakerelerdeki Lübnan maddesine ilişkin çekincesini ilettiği kaydedilmişti.

ABD Başkanı Trump, nihai hale getirilmek üzere İran'la "büyük oranda" bir anlaşma üzerinde görüşmeler yaptıklarını belirtmiş, "Anlaşmanın son unsurları ve detayları şu anda tartışılıyor ve kısa süre içinde duyurulacak." açıklamasında bulunmuştu.