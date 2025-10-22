İsrail basını: Ateşkesin ikinci aşamasında İsrail, ABD ve Mısır arasında anlaşmazlık
İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ikinci aşaması konusunda ABD, İsrail ve Mısır arasında görüş ayrılıklarının olduğunu ileri sürdü.
KAN'ın haberinde, bu görüş ayrılıklarının, İsrailli yetkililerle dün ülkeye gelen Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Reşad arasındaki görüşmelerde ortaya çıktığı ifade edildi.
Reşad'ın, İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) Direktörü David Zini ve diğer güvenlik yetkilileriyle bir araya geldiği belirtilen haberde, görüşmelerde ele alınan en önemli konulardan birinin, Trump'ın planında öncelikle tüm İsrailli esir askerlerin cenazelerinin teslim edilmesinin öngörülmesine rağmen, Gazze'ye en kısa sürede uluslararası bir Arap askeri gücünün sokulması olduğu kaydedildi.
İSRAİL, GAZZE'YE YABANCI GÜÇLERİN GİRMESİNE KARŞI ÇIKIYOR
ABD'nin ikinci aşamaya geçmekle ilgilendiği, Mısır'ın da aynı aşamanın bir parçası olarak birkaç gün içinde Gazze'ye yabancı güçler sokmak istediği aktarılan haberde, İsrail'in ise Hamas'ın dışarıdan yardım almadan daha fazla esir asker cesedi teslim edebileceğini ileri sürerek, şu aşamada Gazze'ye yabancı güçlerin girmesine karşı çıktığı belirtildi.
KAN'ın haberinde, İsrail güvenlik yetkililerinin, Mısır İstihbarat Başkanı Reşad'a, Hamas'ın kasıtlı olarak oyalandığını ve ABD planının ilerleyebilmesi için esir askerlerin cesetlerinin geri verilmesi gerektiğini ilettiğine işaret edildi.
Ateşkesi korumak için uluslararası Arap gücü kapsamında Gazze'ye asker göndermek isteyen ülkelerin listesinin şekillenmeye başladığı dile getirilen haberde, bu ülkelerin "Mısır, Azerbaycan, Katar, Ürdün, Endonezya ve İsrail'in Gazze'deki varlığına itiraz ettiği Türkiye" olduğu aktarıldı.
KAN'ın haberinde, BAE ve Fas'ın, Gazze'ye asker gönderme konusunda henüz tutumlarını belirlemediği hatırlatıldı.
İLK AŞAMANIN ARDINDAN GAZZE'Yİ NE BEKLİYOR?
İlk aşamanın tamamlanmasının ardından planın sonraki adımlarına ilişkin müzakereler başlayacak. Ancak bu aşamalar, ciddi anlaşmazlık potansiyeli taşıyor.
Trump’ın planı, Gazze’nin "askeri, terör ve saldırı altyapısından arındırılmasını" ve Hamas’ın silahsızlanmasını öngörüyor.
Hamas ise daha önce yalnızca bağımsız bir Filistin devleti kurulması durumunda silahsızlanmayı kabul edeceğini belirtmişti.
Plan ayrıca, geçici bir "teknokrat geçiş komisyonu"nun Gazze’yi yönetmesini ve ardından idarenin Filistin Yönetimi’ne devredilmesini öngörüyor. Hamas’ın bu süreçte herhangi bir rol üstlenmesine izin verilmeyecek.
Hamas üyelerine ise "barışçıl yaşam" taahhüdü vermeleri halinde af ya da güvenli geçiş hakkı tanınacak.
Gazze’nin yeniden inşası için "Trump Ekonomik Kalkınma Planı" kapsamında bir uzmanlar kurulu oluşturulacak.
