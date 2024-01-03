İsrail basını, Blinken'ın Tel Aviv'e yapacağı ziyareti ertelediğini bildirdi

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Blinken'ın bu hafta Tel Aviv'e yapacağı ziyaret pazartesi gününe ertelendi. Blinken'ın ziyaretinin ertelenmesi kararın Aruri'nin öldürüldüğü suikast sonrası gelmesine dikkat çekildi.



Öte yandan Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, Blinken'ın ziyaretinin "teknik nedenlerle ertelendiğini" ve Aruri suikastıyla alakalı olmadığını ileri sürdü.

ABD'li Senatör Sanders'tan çağrı: "ABD, İsrail'e askeri yardımı durdursun" Haberi Görüntüle İsrail ordu radyosunda yer alan ve ismi açıklanmayan "yabancı kaynaklara" dayandırılan haberlerde, Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Hamas ofisine insansız hava aracı ile düzenlenen saldırıda Aruri'nin öldürüldüğü belirtilmişti.



Lübnan resmi haber ajansı NNA da saldırıya ilişkin geçtiği haberde, Aruri ile birlikte 6 kişinin öldüğünü duyurmuştu.