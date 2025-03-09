İsrail basını duyurdu! ABD-Hamas görüşmelerinde ilerleme kaydedildi

İsrail devlet televizyonu KAN, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Hamas yöneticisi Halil el-Hayya arasında gerçekleştirilen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini aktardı.



Görüşmelerde ilerleme sağlandığına ilişkin Hamas ve Washington'dan henüz bir açıklama yapılmadı.



Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın OrtaDoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas ile ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasını ele almak üzere salı günü bölgeyi ziyaret edeceği kaydedildi.



İSRAİL DOHA'YA HEYET GÖNDERECEK



Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için yarın Doha’ya gönderileceği duyurulan İsrail heyetinin yetkilerinin bugün yapılacak kabine toplantısında belirleneceği bildirildi.



İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasının müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya heyet göndereceği duyurulmuştu.



ABD İLE HAMAS ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER



ABD'de yayın yapan Axios haber sitesi, ABD'nin Hamas'la ABD vatandaşı İsrailli esirlerin salınması için doğrudan görüşmeler yürüttüğünü duyurmuştu.



Washington yönetiminin Hamas ile Gazze Şeridi'ndeki özellikle ABD-İsrail çifte vatandaşı esirlerin serbest kalması için doğrudan görüşmeler yaptığını açıklaması Tel Aviv'i rahatsız etmişti.



İsrail basınına göre, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in Hamas'la görüşmeleri yürüten ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile yaptığı görüşmede, "İsrail'in rızasını almadan Hamas'a bir teklif sunmasına karşı çıktıklarını" iletmişti.

İSRAİL ANLAŞMAYI İHLAL ETTİ



Tel Aviv yönetimi, Hamas'la sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insanı yardımların girişini durdurma kararı aldığını duyurmuştu.



İsrail’in bu ihlali üzerine ateşkes belirsizliğini korurken, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler'in Katar'da Hamaslı yetkililerle bir araya gelerek ABD vatandaşı esirlerin serbest bırakılması konusunu görüştüğü belirtilmişti.

