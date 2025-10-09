İsrail basını Gazze ateşkesinde Türkiye'nin rolüne vurgu yaptı

İsrail basını, Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılması sürecinde Türkiye'nin belirleyici rolüne dikkat çekti.

The Times of Israel'in Arap diplomatlara dayandırdığı haberine göre Türkiye, Katar ve Mısır, esirler serbest bırakıldıktan sonra İsrail'in saldırıları yeniden başlatmayacağına dair Hamas'ı, ABD'nin verdiği güvencelere ikna etmek için çaba sarf etti.



Diplomat, Katar ve Mısır'ın Hamas'ı ikna etmek için sarf ettiği yoğun çabalara karşın Türkiye'nin görüşmelere dahlinin belirleyici olduğunu vurguladı.



Bunun yanında İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'ya düzenlediği saldırının ardından, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD'de telefonla arayarak Katarlı yetkililerden özür dilemesinin, ülkenin Hamas nazarında kaybolan itibarını yeniden kazanmasını sağladığı kaydedildi.



Bu faktörlerin Hamas'ı etkilediği ve verilen taahhütlere güvenmesini sağladığı aktarıldı.



ABD Başkanı Donald Trump, Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Trump da Hamas da Türkiye, Katar ve Mısır'ın çabalarını takdirle karşıladıklarını açıklamıştı.

ANLAŞMAYLA İLGİLİ NE BİLİYORUZ?

İsrail ve Hamas bugün Mısır'da Trump'ın 20 maddelik Gazze ateşkes anlaşmasına imzayı attı.



Bilgiyi, Mısır'ın El Kahire haber ajansı aktardı. İsrail Ordu Radyosu, "Gazze'de operasyonlar" durdu açıklamasını yaptı. Ancak İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde saldırılarına bugün de devam etti.

İsrail başbakanlık yetkilisi, "Gazze'de ateşkes, anlaşma bu akşam hükümet tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek" dedi.



Öte yandan İsrail basını, ABD'nin Ortadoğu elçisi Steve Witkoff ve Trump'ın danışmanı Jared Kushner'in bu gece İsrail'e gideceğini yazdı.



Anlaşma, müzakerelerin dördüncü gününde düzenlenen törende imzalandı. Rehinelerin cumartesi gününden itibaren serbest bırakılması bekleniyor.



Hamas yetkilisi Usame Hamdan, Katar'ın El Arabi TV kanalına verdiği demeçte, pazar gününden itibaren her gün 400 yardım kamyonunun Gazze'ye gireceğini söyledi.

