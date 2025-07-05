İsrail: Gazze'de ateşkes için Katar'a heyet gönderilecek

Gazze'de beklenen ateşkes önümüzdeki hafta açıklanabilir. ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi günü İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da görüşmesinin ardından ateşkesi duyuracağı iddia ediliyor.

HAMAN'TAN OLUMLU YANIT



Amerika Birleşik Devletleri'nin önerdiği Gazze'de 60 günlük ateşkes teklifine karşılık Hamas'tan beklenen açıklama geldi.



Hamas, ateşkes teklifine verilen yanıtın arabuluculara iletildiğini duyurdu.



Açıklamada, teklife olumlu yanıt verildiği ve ateşkesin uygulanabilmesi için grubun "müzakerelere hazır" olduğu belirtildi.



İslami Cihat ise ateşkes görüşmelerini desteklediğini, ancak İsrailli rehineler serbest bırakıldıktan sonra, İsrail'in saldırılara devam edip etmeyeceğine dair garantiler talep ettiklerini açıkladı.



İsrail basını da, Hamas'ın yanıtının Tel Aviv'e ulaştığını ve ayrıntıların incelenme aşamasında olduğunu bildirdi.

İSRAİL KATAR'A HEYET GÖNDERİYOR

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Müzakere heyeti ateşkes görüşmeleri için pazar günü Katar'a gidecek" denildi.

BAZI MADDELERDE DEĞİŞİKLİK TALEBİ



Hamas teklife olumlu yaklaşsa da anlaşma içeriğindeki bazı maddelerde değişiklik talep ediyor.



İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre Hamas üç ana talepte ısrarcı.



Bu taleplerden ilki Gazze Şeridi'nde eski insani yardım dağıtım modeline geri dönülmesi.



Hamas özellikle ABD ve İsrail destekli "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kurumunun bölgeden çekilmesi gerektiğini ifade ediyor.



Anlaşmada değişiklik yapılması istenen ikinci madde ise 60 günlük ateşkesin sona ermesinden sonra ne olacağı konusu. Hamas bölgede kalıcı ateşkes için net bir garantörlük istiyor.



Bir diğeri ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki konumu. Ateşkes anlaşması imzalanırsa, İsrail Ordusu'nun bölgeden çekilmesi gerektiği belirtiliyor.



İsrail Hayom gazetesi de görüşmelerin sürdürülmesinde en büyük zorluğun, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nden çekilme haritası konusunda yaşanacağını yazdı.



ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Gazze'de 60 günlük ateşkes şartlarını kabul ettiğini açıklamıştı. Trump daha sonra arabulucu Katar ve Mısır'ın Hamas'a son teklifini sunacağını duyurmuş, yanıt için 24 saat süre vermişti.