İsrail basını: Haniye'nin oğullarını öldüren emri Netanyahu vermedi

"SAVAŞÇI OLARAK HEDEF ALINDILAR"



İsrail medyasının raporunda, İsmail Haniye'nin oğulları Emir, Muhammed ve Hazem Haniye'nin, "Hamas'ın siyasi liderinin oğulları" olarak değil "savaşçı" olarak hedef alındığı öne sürüldü.



İsrail ordusu Haniye'nin dört torununun da saldırıda öldürüldüğü yönündeki haberler hakkında yorum yapmadı.



Walla'nın raporuyla ilgili olarak başbakanlıktan veya ordudan da henüz herhangi bir açıklama gelmedi.



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Hamas siyasi lideri Haniye'nin çocuklarının öldürülmesi, 133 İsrailli rehinenin iadesi karşılığında Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını sağlamayı amaçlayan ateşkes görüşmelerinde gerilimi tırmandırdı.



Haniye, Hamas'ın ateşkes planları yönünde "açık ve spesifik" talepleri olduğunu söyledi.

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Haniye, çocuklarının öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Düşman, müzakerelerin zirvesinde ve hareket yanıtını vermeden önce oğullarımı hedef almanın Hamas'ı tutumunu değiştirmeye iteceğini düşünürse yanılgı içinde olacaktır" dedi.



Savaşın yedinci ayına girmesiyle birlikte küresel çapta ateşkes çağrıları artıyor ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilemiyor.

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Hamas, İsrail saldırısının sona ermesini, İsrail güçlerinin geri çekilmesini ve Gazze'de yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilmesini talep ediyor.



İsrail, rehinelerin geri dönüşünü sağlamak istiyor ancak Hamas'ın askeri gücü yok edilene kadar savaşı sona erdirmeyeceğini söylüyor. İsrail'in bir sonraki hedefi ise bir buçuk milyondan fazla sivilin sığındığı güneydeki sınır kenti Refah'a kara operasyonu düzenlemek. Uluslararası toplumlar böyle bir harekatın felaketle sonuçlanacağını söylüyor. NTV’yi sosyal medyadan takip edin