İsrail basını: Haniye'nin oğullarını öldüren emri Netanyahu vermedi

İsrail medyasında yer alan haberlere göre İsrail güçleri, Hamas lideri İsmail Haniye'nin üç oğlunu üst düzey komutanlara ve aralarında Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu siyasi liderlere danışmadan öldürdü. Haniye oğullarının öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, oğullarının hedef alınmasının Hamas'ın ateşkes görüşmelerindeki tavrını etkilemeyeceğini söyledi.

İsrail basını: Haniye'nin oğullarını öldüren emri Netanyahu vermedi

Üst düzey İsrailli yetkililerden alıntı yapan Walla haber ajansı, ordusu ve Shin Bet istihbarat servisi tarafından koordine edilen saldırı hakkında bir rapor yayınladı.

Saldırı hakkında ne Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu'ya ne de Savunma Bakanı Yoav Gallant'a önceden bilgi verilmediği belirtildi.

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"SAVAŞÇI OLARAK HEDEF ALINDILAR"

İsrail medyasının raporunda, İsmail Haniye'nin oğulları Emir, Muhammed ve Hazem Haniye'nin, "Hamas'ın siyasi liderinin oğulları" olarak değil "savaşçı" olarak hedef alındığı öne sürüldü.

İsrail ordusu Haniye'nin dört torununun da saldırıda öldürüldüğü yönündeki hakkında yorum yapmadı.

Walla'nın raporuyla ilgili olarak başbakanlıktan veya ordudan da henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

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ATEŞKES GÖRÜŞMELERİNDE GERİLİM

Hamas siyasi lideri Haniye'nin çocuklarının öldürülmesi, 133 İsrailli rehinenin iadesi karşılığında 'deki çatışmaların durdurulmasını sağlamayı amaçlayan ateşkes görüşmelerinde gerilimi tırmandırdı.

Haniye, Hamas'ın ateşkes planları yönünde "açık ve spesifik" talepleri olduğunu söyledi.

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"HAMAS'IN TUTUMU DEĞİŞMEYECEK"

Haniye, çocuklarının öldürülmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Düşman, müzakerelerin zirvesinde ve hareket yanıtını vermeden önce oğullarımı hedef almanın Hamas'ı tutumunu değiştirmeye iteceğini düşünürse yanılgı içinde olacaktır" dedi.

Savaşın yedinci ayına girmesiyle birlikte küresel çapta ateşkes çağrıları artıyor ancak müzakerelerde ilerleme kaydedilemiyor.

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HAMAS VE İSRAİL'İN ÇATIŞAN TALEPLERİ

Hamas, İsrail saldırısının sona ermesini, İsrail güçlerinin geri çekilmesini ve Gazze'de yerlerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönmelerine izin verilmesini talep ediyor.

İsrail, rehinelerin geri dönüşünü sağlamak istiyor ancak Hamas'ın askeri gücü yok edilene kadar savaşı sona erdirmeyeceğini söylüyor.

İsrail'in bir sonraki hedefi ise bir buçuk milyondan fazla sivilin sığındığı güneydeki sınır kenti Refah'a kara operasyonu düzenlemek. Uluslararası toplumlar böyle bir harekatın felaketle sonuçlanacağını söylüyor.

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