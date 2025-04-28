İsrail basını: İç istihbarat lideri istifa etti

İsrail medyası, ülkenin iç istihbarat servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar'ın istifa ettiğini ve 15 Haziran'da görevi bırakacağını duyurdu.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bar'a, 7 Ekim 2023'le ilgili olarak ülke tarihinin en büyük istihbarat fiyaskosuna sebep olma suçlaması yöneltmişti.



İsrail devlet televizyonu KAN'a göre Netanyahu, "Bar'ın savaşın patlak vereceği konusunda uyarıda bulunduğu ve ülkenin tüm sistemlerini uyandırdığı iddiası yalan bir iddiadır. Bar'ın bu olayları (7 Ekim 2023) ele alış biçimi İsrail tarihindeki en büyük istihbarat fiyaskosudur" ifadesini kullanmıştı.

"TARTIŞMA ŞAHSIM İLE ALAKALI DEĞİL"

Konuyla ilgili açıklamasında "Tartışma benim şahsım ile alakalı değil, gelecek Şin-Bet direktörlerinin bağımsızlığı ile alakalıdır" diyen Bar, Netanyahu'nun kendisine güvenmediği gerekçesiyle görevden alma teşebbüsüne işaret ederek "güven ile sadakati birbirinden ayıran net bir çizgi çizilmesi gerektiğini" aktardı.

