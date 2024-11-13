İsrail basını: Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarının ikinci aşaması başladı

İsrail'in Maariv gazetesinde yer alan haberde, "İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde kara saldırılarının ikinci aşamasına başladı ve 36. Tümen de Hizbullah'ın ikinci savunma hattına doğru manevra yapmaya başladı." ifadesine yer verildi.



Haberde, "ikinci aşamanın amacının bölgedeki Hizbullah oluşumlarını ortadan kaldırmak ve Lübnan'da çözüme yönelik siyasi müzakerelerle ilgili her konuda Hizbullah'a baskı uygulamak olduğu" kaydedildi.



İsrail ordusunun "kara saldırısına paralel olarak Lübnan'ın derinliklerinde faaliyet gösterdiği ve başkent Beyrut ile Bekaa'da Hizbullah'a ait mühimmat depolarını vurduğu" iddia edildi.



İsrail ordusunun, X hesabından yapılan açıklamada, ayrıntıya yer verilmeden, "36. Tümen, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın yeni hedeflerine karşı kara operasyonlarına devam ediyor" şeklinde paylaşım yapıldı.



Açıklamada Lübnan'dan İsrail'e fırlatılmaya hazır çok sayıda füze rampasının vurulduğu iddia edildi.



Zırhlı bir tümen olan 36. Tümen, İsrail ordusunun en büyük askeri oluşumu olarak kabul ediliyor.