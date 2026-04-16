İsrail basını: Lübnan'la ateşkes bu akşam 19.00'da

ABD Başkanı Donald Trump , İsrail ve Lübnan liderlerinin bugün doğrudan görüşeceğini duyurdu.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, “İsrail ile Lübnan arasında biraz nefes alanı açmaya çalışıyoruz. İki liderin konuşmasının üzerinden 34 yıl geçti. Yarın gerçekleşecek.” ifadelerini kullandı. Görüşmeye hangi liderlerin katılacağına dair ayrıntı verilmedi.

Görüşme , hem sahadaki çatışmaların seyri hem de bölgesel diplomasi açısından kritik bir eşik olarak görülüyor.

34 yıl sonra gerçekleşecek doğrudan temasın, kalıcı bir ateşkes için kapı aralayıp aralamayacağı merak konusu.

İSRAİL BASINI: ATEŞKES BU AKŞAM

İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunun bu akşam saat 19:00 sonrasında Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını iddia etti.

Haaretz'in haberine göre, İsrail ordusu üst düzey komutanları, Lübnan'ın güneyini işgal eden birliklere ateşkes için hazırlanmaları yönünde talimat verdi.

İsrail ordusu yetkilileri, birliklerin bu akşam 19:00 ile gece yarısı arasında Lübnan'da yürürlüğe girecek ateşkes için hazırlık yaptığını ileri sürdü.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI AVN VE NETANYAHU GÖRÜŞMEYECEK

Reuters'a konuşan Lübnan kaynakları, Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yakın gelecekte bir görüşme yapmayacağını söyledi.

Lübnan'ın Washington Büyükelçiliği, Avn ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında yapılacak görüşmeden önce ABD yönetimine Avn'ın Netanyahu ile görüşmeyeceğini bildirdi.

WASHINGTON'DA ÖN GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİ

Açıklama, iki ülkenin ABD’deki temsilcilerinin Washington’da doğrudan görüşme yapmasının hemen ardından geldi.

Tarafların, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının sona erdirilmesi ve gerilimin düşürülmesi başlıklarını ele aldığı bildirildi.

İSRAİL-LÜBNAN HATTINDA SON DURUM NE?

Çatışmaların başlamasından bu yana İsrail saldırılarında Lübnan’da 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti, bir milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyinde “tampon bölge” oluşturma hedefiyle kara harekatı başlattı ve bölgedeki askeri varlığını genişletti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ordunun güney Lübnan’daki operasyonlarını doğuya doğru genişletmesi talimatı verdiğini açıkladı.

Netanyahu, askeri operasyonların yanı sıra Lübnan hükümetiyle müzakerelerin sürdüğünü, hedeflerinin Hizbullah’ı silahsızlandırmak ve “kalıcı barış” sağlamak olduğunu belirtti.

Reuters'e konuşan üst düzey bir Lübnanlı güvenlik yetkilisi, İsrail'in düzenlediği saldırıyla güney Lübnan'ı ülkenin geri kalanına bağlayan son köprüyü de yıktığını ve köprünün onarılmasının mümkün olmadığını söyledi.

Beyrut ve Şam'ı birbirine bağlayan ana karayolu, düzenlenen hava saldırısı sonucu bir aracın vurulması ve bir kişinin ölmesinin ardından kapatıldı.

CEPHEDE SON DURUM

Sahadaki gelişmelere göre İsrail ordusu, başlangıçta sınırdan yaklaşık 30 kilometre kuzeydeki Litani Nehri’ne kadar ilerlemeyi hedefledi.

Ancak Hizbullah’ın direnişi nedeniyle bu hedefe ulaşılamadı. Çatışmalar son haftalarda daha çok sınır hattına yakın kasaba ve köylerde yoğunlaştı.