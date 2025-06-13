İsrail basını: Mossad'ın İran'da kurduğu patlayıcı İHA üssü saldırı sırasında faaliyete geçirildi

İsrail’in İran’da nükleer ve askeri noktalara düzenlediği saldırılar hakkında yeni iddialar basına yansımaya devam ediyor.



İsrail’in Haaretz gazetesinin haberine göre, bir güvenlik kaynağı, İsrail’in dış istihbarat teşkilatı “Mossad’ın İran’ın içinde patlayıcı bir insansız hava aracı (İHA) üssü kurduğunu ve bunun İsrail’in saldırısı sırasında etkin hale getirildiğini” söyledi.

Haberde, Mossad'ın İran'ın içinde patlayıcı yüklü İHA'lar için bir üs kurduğu, bunların çok önceden ülkeye sokulduğu ve İsrail'in saldırıları sırasında etkin hale getirildiği belirtildi.

Kaynağın verdiği bilgilere göre, İHA'lar başkent Tahran'ın yakınlarındaki yüzeyden yüzeye füze fırlatıcılarına doğru fırlatıldı.

"MOSSAD VE ORDU BİR DİZİ GİZLİ OPERASYON DÜZENLEDİ"



Reuters haber ajansına konuşan İsrailli bir güvenlik kaynağı da Mossad’a bağlı komando güçlerinin saldırılardan önce İran’ın içinde faaliyet gösterdiğini söyledi. Kaynağın iddiasına göre, Mossad ve İsrail ordusu, İran’ın stratejik füzelerine karşı bir dizi gizli operasyon düzenledi.



İsrailli güvenlik kaynağı, İran’ın iç bölgelerindeki Mossad komandolarının İran’ın yüzeyden havaya füze sistemleri tesisi yakınlarındaki açık alanlara hassas güdümlü silahlar konuşlandırdığını ileri sürdü.

