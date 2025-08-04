İsrail basını: Netanyahu Gazze’de saldırıları genişletmeye hazırlanıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan üst düzey bazı bakanlar, Netanyahu ile görüştüklerini ve Başbakan'ın İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen bölgeleri de kapsayacak şekilde Gazze'ye saldırıları genişletme kararı verdiğini aktardı.



Netanyahu'nun, Gazze Şeridi’nde saldırıların genişletilmesi kararını güvenlik kurumlarıyla yaşanan görüş ayrılığına rağmen verdiğini söyleyen bakanlar, Başbakan'ın görüşmelerde "Şeridin işgali" ifadesine de cümleleri arasında yer verdiğini dile getirdi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "savaş hedeflerine" ulaşabilmek için yeni kararlar almak üzere hafta içi güvenlik kabinesini toplayacağını duyurmuştu.



SALDIRI GENİŞLETME PLANI

İsrail basını, ordunun insani felakete sürüklediği Gazze Şeridi'ne saldırıların genişletilmesi yönünde hazırlıklar yaptığını yazmıştı.





Ordunun hazırladığı geniş kapsamlı "aşamalı saldırı planı" çerçevesinde, pek çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı mülteci kampları dahil olmak üzere "hassas bölgelerin" kara saldırılarıyla hedef alınacağı belirtilmişti.



İsrail ordusunun şimdiye kadar söz konusu bölgelere esirlerin varlığı nedeniyle kara saldırıları düzenlemekten kaçındığı iddia edilmişti.



İsrail kabinesinin söz konusu kapsamlı saldırı planını bu hafta görüşeceği aktarılmıştı.

ATEŞKES UMUTLARI TÜKENDİ

Geçtiğimiz hafta sonu ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff İsrail’e giderek savaşı sona erdirecek bir plan üzerinde temaslarda bulundu. Ancak İsrail tarafı, Hamas’ın uzlaşmaya yanaşmadığı görüşünde.



İsrailli bir yetkiliye göre Netanyahu, artık ateşkese değil, Hamas'ın askeri olarak tamamen yenilmesine odaklanıyor.

Witkoff’un ziyareti sırasında ABD ve İsrail arasında, tüm rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze’nin askerî açıdan etkisiz hale getirilmesini içeren daha kapsamlı bir çözüm planı üzerinde fikir birliği oluştuğu belirtilmişti.



İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ise, mevcut krize dair diplomatik çözümün önündeki engellerin hala çok büyük olduğunu söyledi:



“Rehinelerimizi geri almak ve savaşı sona erdirmek istiyoruz. Bunu diplomatik yollarla yapmayı tercih ederiz ama önemli olan, savaşın hangi şartlar altında biteceği.”

BAŞSAVCI OYBİRLİĞİYLE GÖREVDEN ALINDI

İsrail hükümeti, uzunca bir süredir görüş ayrılığı yaşadığı yargının en üst düzey isimlerinden biri olan Başsavcı Miara'yı görevden almaya çalışıyor. İsrail'de Başsavcı aynı zamanda hükümetin hukuk denetçisi niteliğinde görev yapıyor ve yürütmenin aldığı kararların kanunlara uygunluğunu denetliyor.



İsrail hükümeti, yaptığı yasal düzenlemelerle Başsavcı'yı atamaktan sorumlu yargı mensuplarından oluşan komiteyi, bakanlardan oluşan bir komiteyle değiştirmiş ve Başsavcı'nın görevden alınması için düğmeye basmıştı. Başsavcı Miara ise hükümetin aldığı kararların hukuksuz olduğunu savunuyor.



Kabinenin bugün oybirliğiyle aldığı karar, İsrail Yüksek Mahkemesinin onaylaması halinde yürürlüğe girecek.



Haaretz gazetesine konuşan hükümet yetkilileri ise mahkemenin görevden alma kararını onaylama ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.



ÖLÜ SAYISI 60 BİNİ AŞTI

Öte yandan, Gazze Sağlık Bakanlığı’nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60 bin 933’e, yaralı sayısı ise 150 bin 27’ye yükseldi.



Açıklamada ayrıca, son 24 saat içinde İsrail’in düzenlediği saldırılarda 94 kişinin hayatını kaybettiği, 439 kişinin de yaralandığı belirtildi.