İsrail basını: Netanyahu Gazze'nin tümünü işgal etmeyi planlıyor

İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan üst düzey bazı bakanlar, Netanyahu ile görüştüklerini ve Başbakan'ın İsrailli esirlerin tutulduğu düşünülen bölgeleri de kapsayacak şekilde Gazze'ye saldırıları "genişletme" kararı verdiğini aktardı.



Netanyahu'nun, Gazze Şeridi’nde saldırıların genişletilmesi kararını güvenlik kurumlarıyla yaşanan görüş ayrılığına rağmen verdiğini söyleyen bakanlar, Başbakan'ın görüşmelerde "Şeridin işgali" ifadesine de cümleleri arasında yer verdiğini dile getirdi.



İsrailli Kanal 12 televizyonu ve Jerusalem Post gazetesi de Netanyahu'nun bürosundan yetkililere dayandırdıkları haberlerinde planın Gazze'nin tamamını işgal etmek olduğunu bildirdi.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "savaş hedeflerine" ulaşabilmek için yeni kararlar almak üzere hafta içi güvenlik kabinesini toplayacağını duyurmuştu.

ATEŞKES UMUTLARI TÜKENDİ

Geçtiğimiz hafta sonu ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff İsrail’e giderek savaşı sona erdirecek bir plan üzerinde temaslarda bulundu. Ancak İsrail tarafı, Hamas’ın uzlaşmaya yanaşmadığı görüşünde.



İsrailli bir yetkiliye göre Netanyahu, artık ateşkese değil, Hamas'ın askeri olarak tamamen yenilmesine odaklanıyor.

Witkoff’un ziyareti sırasında ABD ve İsrail arasında, tüm rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın silahsızlandırılması ve Gazze’nin askerî açıdan etkisiz hale getirilmesini içeren daha kapsamlı bir çözüm planı üzerinde fikir birliği oluştuğu belirtilmişti.



İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ise, mevcut krize dair diplomatik çözümün önündeki engellerin hala çok büyük olduğunu söyledi:



“Rehinelerimizi geri almak ve savaşı sona erdirmek istiyoruz. Bunu diplomatik yollarla yapmayı tercih ederiz ama önemli olan, savaşın hangi şartlar altında biteceği.”

BAŞSAVCI OYBİRLİĞİYLE GÖREVDEN ALINDI, KARAR DONDURULDU

İsrail Yüksek Mahkemesi, kabinenin Başsavcı Gali Baharav-Miara'nın görevden almasını donduran ihtiyati tedbir kararı aldı.



The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme, Başsavcı Miara’nın görevden alınmasına karşı yapılan itirazlar hakkındaki hükmünü verene kadar, kararın yürürlüğe girmeyeceğini teyit etti.



Yüksek Mahkeme, Başsavcının hükümetin uygulamalarına ilişkin verdiği talimatların hala yasal olarak bağlayıcı nitelikte olduğunu hatırlattı.

BAŞSAVCI, GÖREVİNE DEVAM EDECEĞİNİ AÇIKLADI

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ise kabinenin kendisini görevden alma kararını “yasa dışı” olarak nitelendirerek görevini sürdürmeye devam edeceğini duyurdu.



Üst düzey yargı mensuplarına yazdığı mektupta, hükümetin görevini sonlandırma kararının yasaya aykırı olduğunu vurgulayan Başsavcı Miara, “Hükümetin politikalarını yasalara uygun şekilde ilerletmesine, yasaları eşit şekilde uygulamasına ve hukukun üstünlüğünü korumasına yardımcı olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.



İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara’nın görevden alınmasına ilişkin öneriyi kabineye sunan Adalet Bakanı Yariv Levin ise hükümetin Miara’yla çalışmak istemediğini belirtti.



Levin, Miara'ya gönderdiği mektupta, “Size güvenmeyen ve sizinle etkili bir şekilde iş birliği yapamayan bir hükümete zorla girmeye çalışmaktan kaçınmanız yerinde olur.” ifadesine yer verdi.



Aşırı sağcı İletişim Bakanı Shlomo Karhi ise X hesabından yaptığı paylaşımda, Yüksek Mahkeme’nin Başsavcının görevden alınmasını donduran kararını tanımadığını duyurdu.



Başsavcı Miara’nın bundan sonra bakanlığında istenmeyen kişi ilan edildiğini belirten Karhi, hükümetin de aynı tutumu takınması gerektiğini savundu.



Bakan Karhi, “Derhal yerine bir başkası atanmalı! Yasalara uyuyoruz. Yüksek Mahkeme'ye 'hayır' diyoruz.” ifadelerini kullandı.

ÖLÜ SAYISI 60 BİNİ AŞTI

Öte yandan, Gazze Sağlık Bakanlığı’nın pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze Şeridi’nde hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 60 bin 933’e, yaralı sayısı ise 150 bin 27’ye yükseldi.



Açıklamada ayrıca, son 24 saat içinde İsrail’in düzenlediği saldırılarda 94 kişinin hayatını kaybettiği, 439 kişinin de yaralandığı belirtildi.