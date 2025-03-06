İsrail basını Netanyahu hükümetini topa tuttu: "Kendinize gelin!"

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin editöryal ekibi tarafından bugün yayınlanan başyazıda Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine sert eleştiriler yapıldı.

"Utanç verici bir dağınıklık ve öfke gösterisi, daha iyisini yapabiliriz" başlığıyla kaleme alınan yazıda şu ifadelerle başlıyor: "Yetkililere: Kendinize gelin. Bu hayatlarla oynuyorsunuz ve bunu bir spor gibi görüyorsunuz."



Yazıda, İsrail Güvenlik Ajansı Şin Bet'in, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu için yaptığı iç soruşturmaya işaret edildi.

Makalede şu ifadeler kullanıldı: "İsrail, geçtiğimiz hafta boyunca, kapalı kapılar ardında yapılması gereken bir tartışmanın, utanç verici bir dağınıklık ve zorlukla bastırılan bir öfke gösterisine dönüşmesine tanık oldu."

Netanyahu ve aşırı sağcı koalisyonun 7 Ekim'in siyasi sorumluluğunu üstlenmek yerine Şin Bet, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) eski Lapid-Bennett hükümetini suçladığı belirtildi.

Yazıda, İsrail'in KAN haber ajansının, Netanyahu'nun Şin Bet soruşturmasını yürüten dış komitenin kurulmasını dört ay geciktirdiğini ortaya çıkardığı belirtildi.

Haberde, ajansın tamamlanmamış olan soruşturmayı bitirmek için daha fazla zaman istediği ancak Netanyahu'nun bu talebi reddederek soruşturmanın sunum noktasına kadar aceleye getirilmesini istediği ifade edildi.

"NETANYAHU HEMEN SALDIRIYA GEÇTİ"

Başyazının devamında şu ifadelere yer verildi:

"Şin Bet, politikalarında büyük değişiklikler yapmış olmasına rağmen, siyasi ve savunma kademeleri arasındaki arayüzde kayda değer bir iyileşme olmaması halinde yeni bir 7 Ekim'in yaşanabileceğini de ekledi.



Netanyahu hemen saldırıya geçti. Yakın çevresi, 7 Ekim müdahalesinin ele alınışıyla ilgili olarak özellikle Şin Bet başkanı Ronen Bar'ı suçlayan bir açıklama yaptı.



Ancak ajansın haberinden farklı olarak başbakanın grubuna atfedilen açıklamada Hamas'ın herhangi bir şekilde gerilimi tırmandırma niyetinde olmadığı belirtildi. Bar'ın sükunet karşılığında Hamas'a sivil haklar vermek istediği iddia ediliyordu."



"İSRAİLLİLER KIRBAÇLANDI"

Ynet'in (haber sitesi) daha sonra Şin Bet kaynaklarının bu iddiayı tamamen uydurma olarak nitelendirdiğini aktaran editörler, Netanyahu'nun Bar'a istifa etmesi için sürekli baskı yaptığı ve Bar'ın bu noktaya kadar direndiği bir dönemde bu gelişmenin yaşandığını aktardı.



Makale şu ifadelerle devam etti: "Silahlar ileri geri, ileri geri, ileri geri ateşlendi. Aslında tüm bu fiyaskonun kesin olarak ortaya çıkardığı tek bir sonuç var: İsrailliler kırbaçlandı."



"SAVUNMA KADEMESİ SİYASİ KADEMEYE YALVARIYOR"

Bu "suçlama oyununun" çok uzun süredir devam ettiğini ve daha fazla panik ve kederden başka bir şey sağlamadığını kaydeden Jerusalem Post gazetesi, "Siyasi kademe kendi karar alma mekanizmasını suçlama girişimlerini bertaraf etmek için elinden gelen her şeyi yaparken, savunma kademesi savunmaya geçerek kendi hatalarını kabul ediyor ve koalisyona kendi tarafında da hatalar olduğunu kabul etmesi için yalvarıyor" ifadelerini kullandı.



Nihayetinde İsrail'in suçlanmaya değil, kararlı politika değişikliklerine ve eyleme ihtiyacı olduğu kaydedildi.

"SORUMLULARA SESLENİYORUM: KENDİNİZE GELİN"



Başyazı, şu cümlelerle sona erdi:

"Elimizde yeni bir 7 Ekim daha olamaz. Bunu göze alamayız. Sorumlular bu aptal badminton oyununu oynuyorlar, suçlama bir dans gibi bir ileri bir geri gidip geliyor, İsrailliler ise sadece oyunun bitmesini ve net bir tepkinin oluşmasını sağlamaya çalışan bir ağ.



Sorumlulara sesleniyorum: Kendinize gelin. Bu hayatlarla oynuyorsunuz ve bunu bir spor gibi görüyorsunuz. Eğer gerçekten önemsiyor olsaydınız, egolarınızı geri çeker ve değişimi uygulardınız. Şimdi."