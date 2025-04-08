İsrail basını: Netanyahu, Trump-İran müzakerelerini canlı yayında öğrendi

İsrailli yetkililer, ABD Başkanı Donald Trump ile İranlı yetkililer arasında müzakerelerin başlatılması yönünde varılan anlaşmadan İsrail’in önceden haberdar edilmediğini açıkladı. Washington’a gelen İsrail heyetinde yer alan bir kaynak, “İnsanların yüzlerindeki şok ifadesi açıkça görülüyordu,” dedi.



Israel Hayom’un haberine göre, yetkililer yine de şaşkınlıklarını hafifletmeye çalışarak, “Böyle bir gelişmenin olasılığını biliyorduk” dedi. Çünkü Trump, İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin sorunları müzakereyle çözmek istediğini defalarca dile getirmişti. İsrailli bir diplomatik kaynak ise, Başbakan Binyamin Netanyahu’ya yapılan bilgilendirmeyi ve İsrail’in müzakerelerin içeriğine dahil edilme niyetini “son derece olumlu unsurlar” olarak değerlendirdi.

“BU JCPOA 2 OLMAYACAK”

Diplomatik kaynak ayrıca, eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde İsrail’den özellikle gizlenerek İran’la yürütülen ve nükleer anlaşmaya zemin hazırlayan JCPOA (Ortak Kapsamlı Eylem Planı) anlaşmasına atıfla, “Bu, JCPOA 2 olmayacak,” dedi.

İRAN HENÜZ DOĞRULAMADI

Öte yandan, İran henüz doğrudan müzakerelerin başlayacağını resmen doğrulamadı. İran Dışişleri Bakanı, görüşmelerin İslam Cumhuriyeti’nin geleneksel tutumuna uygun olarak dolaylı biçimde gerçekleşeceğini belirtti. İran hükümetine yakınlığıyla bilinen Nour News ajansı ise üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, görüşmelerin Umman’da yapılacağını ve ilk etapta dolaylı olacağını aktardı. Ajansa göre ayrıca, ilk tur başarılı olursa doğrudan görüşmelere geçilecek.

