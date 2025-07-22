İsrail basını, ordunun Deyr El Belah planını yazdı: "Koridor açmak istiyorlar"

Gazze Şeridi’ne yönelik saldırı, işgal ve ablukasını 21 aydır sürdüren İsrail ordusu, dün Gazze’nin orta kesimlerinde bulunan Deyr El Belah kentine ilk kez karadan geniş çaplı saldırılar düzenledi. İsrail basını, İsrail ordusunun Deyr El Belah’ı El Mevasi’den ayıracak bir koridor oluşturmak istediğini aktardı. Birleşmiş Milletler (BM) ise Deyr El Belah’taki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin Gazze çapında insani yardım hizmetlerinin çöküşü anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.



Haaretz gazetesinin haberine göre, Deyr El Belah ile El Mevasi bölgesi arasındaki bağlantının koparılması, Gazze’deki merkezi mülteci kampları arasında özgürce hareket edilmesini de engelleyecek. Haberde, İsrail ordusunun bu kamplarda “kara varlığının” olmadığı aktarıldı.



“24 SAATTE 134 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ”



İsrail tankları dün kentin güney ve doğu ilçelerine girerken, İsrail ordusu önceki dönemlerde rehinelerin burada tutulduğu endişesiyle Deyr El Belah’a karadan saldırı düzenlemekten kaçınma eğilimindeydi. İsrail ordusu, kara saldırısından bir gün önce kent için ilk kez sürgün emri yayınlamıştı.



İsrail ordusunun Deyr El Belah’a dair planını aktaran Haaretz gazetesine göre, ordu, Deyr El Belah’ın içinden geçen bir koridor oluşturmaya, kenti El Mevasi’den ayırmaya ve İsrail ordusunun karada askeri varlığının olmadığı merkezi mülteci kampları arasındaki hareketleri engellemeye çalışıyor.



Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, İsrail’in Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda son 24 saat içinde 134 Filistinli hayatını kaybetti. Bakanlık, saldırılarda bin 155 Filistinlinin de yaralandığını aktardı.



BM’YE AİT 2 MİSAFİRHANE DE VURULDU



Gazeteye konuşan görgü tanıkları da İsrail ordusunun Deyr El Belah’ın çeşitli bölgelerinde geniş kapsamlı saldırılar düzenlediğini anlattı.



BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM’nin iki misafirhanesinin de İsrail ordusu tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Söz konusu iki misafirhanenin yerlerinin İsrail tarafından bilindiğine dikkat çekildi. Guterres, açıklamasında, “Tüm sivil alanlarda olduğu gibi bu yerlerin de tahliye emirleri ne olursa olsun korunması gerekiyor” diye konuştu.



Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr El Belah kentindeki personel yerleşkesinin ve ana deposunun 3 kez İsrail ordusunun saldırısına uğradığını ve bir personelinin gözaltında tutulduğunu bildirdi.



Ghebreyesus, X hesabından yaptığı açıklamada, Deyr el-Belah'taki yerleşkesine gün içinde 3 kez İsrail ordusu tarafından saldırıldığını, aynı zamanda örgütün ana deposunun vurulduğunu belirtti.



Açıklamada, saldırılarda iki DSÖ personeli ve bunların aile üyeleri olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığı, bunlardan üçünün daha sonra serbest bırakıldığı ancak bir personelin hala gözaltında olduğu ifade edildi.



İSRAİL’DEN “ANLAŞMA” SAVUNMASI



İsrail ordusu ise rehinelerin kentte olup olamayacağı konusunda yorum yapmayı reddederek kentteki saldırıların gerekçesinin “Hamas’ı İsrail’in kabul ettiği koşullarda anlaşma yapmaya zorlamak” olduğunu savundu.



İsrailli rehinelerin yakınları da pazartesi günü düzenlenen protesto gösterisinde İsrail’in Deyr El Belah’a saldırıları konusunda endişelerini dile getirdi.