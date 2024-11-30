İsrail basını 'sessiz boykot'u yazdı: "Eşi benzeri görülmemiş uluslararası izolasyon yaşanıyor"

İsrail ekonomi gazetesi Calcalist'in haberinde, 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden Gazze'ye yönelik saldırılara uluslararası kamuoyunun tepkisinin sanayi, havacılık ve turizm ve spor sektörlerindeki yansımaları ve uluslararası "sessiz boykot" ele alındı.



Haberde, yabancı hava yolu şirketlerinin İsrail'e gidiş-dönüş uçuşlarını askıya almasından, silah satışını durduran hükümetlere, sonlandırılan akademik işbirliklerine ve İsrail'deki projelerden çekilme kararı alan uluslararası altyapı şirketlerine kadar boykotun her geçen gün daha da sıkılaştığı ifade edildi.

"YABANCI YATIRIMCILAR AÇISINDAN SONUÇLARI OLACAK"



Uluslararası Ceza Mahkemesinin Başbakan Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" tutuklama emri çıkarma kararının, "İsrail'deki yabancı yatırımlar açısından sonuçları" olacağı belirtildi.



Gazetenin haberinde, "Örneğin, etik kurallar nedeniyle silah şirketlerine yatırım yapmayan Norveç Varlık Fonu, savaş suçları işlediğinden şüphelenilen ülkelere yatırım yapmıyor." ifadesi kullanıldı.



Son aylarda İngiltere, İtalya, Avustralya ve İspanya dahil olmak üzere çok sayıda ülkenin İsrail güvenlik şirketleriyle ticareti azaltmaya yönelik kamuoyu baskısını dile getirdiği, bunun sadece silah ve savunma şirketlerini değil aynı zamanda yerel sanayiye temel bileşenler tedarik eden firmaları da etkilediği belirtildi.



Haberde, kısa sürede uluslararası kamuoyunun tamamıyla Filistinlilere ve Gazze'deki yıkım ve ölümlerin boyutuna odaklandığı, hükümetin ise İsrail'in imajını "kana susamış, kundakçıya" dönüştürdüğü ifade edildi.



Bunun, İsrail'i, tutuklama emirleriyle daha da kötüleşebilecek daha da dışlanmış bir devlet olarak sınıflandırmaya itecek "sessiz boykot sorunu" olduğu belirtildi.