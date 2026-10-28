İsrail basını: Trump, Netanyahu'yu muhalefetle ulusal birlik hükümeti kurmaya zorlayacak

Yedioth Ahronoth gazetesinin ABD Başkanı'na yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump’ın Netanyahu’yu bölge ülkelerinin İsrail ’le normalleşmesini içeren Abraham Anlaşmaları’nın genişletilmesine imkan sağlayacak rotasyonlu ulusal birlik hükümeti kurmaya zorlayacağı aktarıldı.

ABD’li kaynaklar, ABD Başkanı Trump’ın parlamento seçimleri öncesi Netanyahu'ya verdiği desteğin karşılığını talep etmekten vazgeçmeyeceğini söyledi.

Trump'ın, kurulması halinde hükümete aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in dahil edilmelerini önlemek için elindeki tüm imkanları kullanacağını vurgulayan kaynaklar, Washington'da Ben-Gvir'in bulunduğu bir hükümetin bir seçenek olarak görülmediğinin altını çizdi.



“ARAP ÜLKELERİ NETANYAHU YÖNETİMİNDEKİ İSRAİL İLE NORMALLEŞMEYECEĞİNİ İFADE ETTİ”



Yedioth Ahronoth gazetesi, Suudi Arabistan dahil olmak üzere bölgedeki Arap ülkelerinin Netanyahu'nun başbakanlığındaki İsrail'le normalleşmeyeceğini açıkça ifade ettiğini hatırlattı.

Eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalif blok ve Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloku, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde koalisyon kurmak için yeterli 61 milletvekiline ulaşamıyor.