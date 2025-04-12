İsrail basını yazdı: İsrail'in, Türkiye'nin Suriye'deki etkisine alışması gerekecek

İsrail basını, Türkiye'nin Suriye'deki etkisine ilişkin bir değerlendirme yayınladı.

Times of Israel'deki yazıda "İsrail'in Türkiye'nin Suriye'de artan ayak izine alışması gerekecek" başlığı kullanıldı.

Analizde, devrik lider Beşar Esad sonrası Suriye'nin kaostan çıkmasına yardım edecek güçlü bir ülkeye ihtiyacı olduğu belirtilerek "Türkiye de buna dahil olmak istiyor; Amerika Erdoğan'ı desteklerken İsrail'in kırmızı çizgilerde ısrar etmenin ötesinde yapabileceği çok az şey var" ifadelerine yer verildi.

Nisan ayı başında İsrail'in Suriye'deki üç hava üssünü hedef alan hava saldırılarının ardından Türkiye-İsrail ilişkilerinin parlama noktasına geldiği belirtilen yazıda, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, “Türkiye'nin Suriye topraklarında herhangi bir ülkeyle savaşmak gibi bir niyeti yok” açıklaması aktarıldı.

Makalede, İsrail'in Türkiye'nin Suriye'deki etkisinden duyduğu endişe giderek artsa da elinde buna karşı koyacak çok az seçenek olduğu belirtildi.

"TRUMP'IN DESTEĞİ İSRAİL'İ SINIRLANDIRIYOR"

Analizde görüşlerine yer verilen Ulusal Güvenlik Çalışmaları Enstitüsü'nde (INSS) kıdemli araştırma görevlisi Gallia Lindenstrauss, “Nihayetinde Suriye söz konusu olduğunda Türkiye, İsrail'den daha fazla önemsiyor ve buna göre yatırım yapıyor. İsrail'in Suriye'ye ilgisi ise tamamen güvenlik odaklı. Bu da Ankara'ya üstünlük sağlıyor” dedi.

Lindenstrauss, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye lideri Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği desteğin İsrail'in manevra kabiliyetini daha da sınırladığını sözlerine ekledi.

