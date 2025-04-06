İsrail basını yazdı: Netanyahu’nun ABD ziyaretinin gerçek sebebi ne?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından verilen tutuklama kararına karşın gelecek hafta ikinci kez ABD’ye gitmesi bekleniyor. ABD basınına yansıyan haberlere göre Başkan Donald Trump’la da bir araya gelecek olan Netanyahu’nun Beyaz Saray ziyaretinin yarın gerçekleşmesi beklenirken, İsrail basını Netanyahu’nun “flaş” ABD ziyaretinin ardındaki sebebin ne rehineler ne de İran meselesi olduğunu yazdı.



Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu’nun “aceleci” ABD ziyareti, Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergisi tarifeleri ile yakından ilgili.



“GÖRÜŞMENİN DAHA ERKEN YAPILMASINI ABD İSTEDİ”



Gazeteye açıklamada bulunan İsrailli bir yetkili, Netanyahu’nun ziyaretini teyit ederek iki liderin yeni getirilen tarifeleri ele alacağını anlattı. Buna göre, İsrail Başbakanı’nın pazar öğleden sonra Macaristan’dan ayrılarak Washington’a gitmesi, pazartesi gece saatlerinde de İsrail’e dönmesi bekleniyor.



İsmi verilmeyen yetkiliye göre, görüşmenin aciliyeti, Trump’ın küresel tarife stratejisinin bir parçası olarak İsrail’den ithal edilen ürünlere de yüzde 17 gümrük vergisi getirme kararından kaynaklanıyor. Netanyahu’nun konuyu Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Macaristan’daki bir telefon görüşmesi sırasında Trump ile ele aldığı, görüşmenin ardından Trump’ın Netanyahu’yu bizzat konuşmak üzere ABD’ye davet ettiği belirtildi. En erken 7 Nisan Pazartesi günü görüşme talebinin Beyaz Saray’dan geldiği ifade edildi. İsrailli yetkili, “Bu, Beyaz Saray’dan gelen bir talepti. Biz daha ileri tarihler önermiştik” diye konuştu.



“ÖNLEMEYE ÇALIŞTIK AMA…”



Bunun ekonomik ve jeopolitik olarak eşi görülmemiş bir an olduğunu savunan yetkili, “Dünyanın önde gelen gücü, hemen her ülkeye tarife uyguluyor; buna İsrail de dahil. Bir iyi niyet göstergesi olarak ABD ürünlerine yönelik tarifeleri düşürerek bunu engellemeye çalışmıştık ama Trump yine de tarife uygulama kararı verdi. Başbakan (Netanyahu) bunu mümkün olan en hızlı şekilde çözmek istiyor” diye konuştu.



Kaynak, Netanyahu’nun diğer dünya liderlerine kıyasla Trump’a “daha erken erişebilmesinin” iki liderin ilişkilerinin güçlülüğünü yansıttığını ileri sürdü, “Bu, ikisi arasındaki karşılıklı saygı ve yakın bağların bir işareti. Bu, ülke için güzel bir mesaj” dedi.



Öte yandan, habere göre, Netanyahu’nun Gazze’deki İsrailli rehineler, Türkiye ile ilişkiler, İran tehdidi ve Macaristan’ın aldığı UCM’den çekilme kararını da görüşmede gündeme getirmesi bekleniyor.

