İsrail basını yazdı: Ordu kara operasyonuna hazırlanıyor

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Lübnan'da Hizbullah'a karşı olası bir kara operasyonuna işaret etti.



Gallant'ın Lübnan sınırı yakınlarındaki zırhlı birliklere söyledikleri, çeşitli haber kaynakları tarafından aktarıldı.



Haberlerde Gallant'ın, “Nasrallah'ın ortadan kaldırılması önemli bir adım ancak bu bir son değil. Kuzeyde yaşayanların evlerine güvenli bir şekilde dönebilmeleri için siz de dahil olmak üzere tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” ifadelerini kullandığına yer verildi.



LÜBNAN DA SAVAŞA HAZIR

Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise aci̇l ateşkes taahhüdünü yi̇neleyerek orduyu Litani Nehri'nin güneyine konuşlandırmaya hazır olduklarını belirtti.



İsrail Dişişleri Bakanı Israel Katz, bugün yaptığı açıklamada, Tel Aviv'in Lübnan'da ateşkesi kabul etmeyeceğini söyledi.



Katz, Lübnan'da ateşkes için kabul edilebilir tek yolun, Hizbullah'ı Litani Nehri'nin ötesine taşıyarak silahsızlandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

