İsrail basını yazdı: Türkiye'nin İHA satışları İsrail için tehdit oluşturabilir

Tel Aviv Üniversitesi Dayan Center'da kıdemli araştırmacı olan Dr. Hay Eytan Cohen Yanarocak'a göre Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde artan hakimiyeti sadece teknolojik bir dönüm noktası değil, İsrail için potansiyel bir stratejik endişe kaynağı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin insansız hava aracı teknolojisinde dünyada ilk üç ülke arasında yer aldığını açıkladı.

İsrail'in önde gelen haber ajanslarından Jerusalem Post'a konuşan Yanarocak, “Türkler insansız hava araçları söz konusu olduğunda en ileri ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Amerikan ve İsrail teknolojisini tersine mühendislik yoluyla kopyaladıklarını ve öğrendiklerini belirtmek zorundayım. Düşük maliyetli işgücüyle çok daha uygun fiyatlara drone üretmeye başladılar” diye konuştu.

"YILLAR İÇİNDE GÜÇLÜ KABİLİYETLER GELİŞTİRDİLER"

Türklerin, Afrika'dakiler de dahil olmak üzere bir dizi pazara girdiklerini belirten Yanarocak, "Yıllar içinde güçlü kabiliyetler geliştirdiler. Dünya çapında pek çok ülkenin müşteri haline geldiği bir sır değil. Bu insansız hava araçları Suriye, Kafkaslar, Libya ve Ukrayna'daki savaş alanlarında görülmeye başlandı bile” ifadelerini kullandı.

Rusya cephesini de değerlendiren Yanarocak, “Ruslar ilk başta drone tehdidiyle nasıl başa çıkacaklarını bilmiyorlardı. Ancak daha sonra ileri teknolojileri ve elektronik harp sistemleri sayesinde buna karşı koymayı başardılar" dedi.

Yanarocak, şunları ekledi: "Kafkasya ya da Libya gibi daha az sofistike bölgelerde bu İHA'ları etkili bir şekilde etkisiz hale getirebilecek sistemler yoktu. Afrika ülkeleri İHA'ların ne kadar etkili olduğunu gözlemledi ve onları satın almaya karar verdi. Örneğin Etiyopya hükümeti isyancı güçlere karşı Türk insansız hava araçlarını kullandı ve kesin bir zafer elde etti.”

"İSRAİL'İ İKİ ŞEKİLDE ETKİLEYEBİLİR"

Bu durumun İsrail'e etkileri konusunu değerlendiren Yanarocak, şöyle devam etti: “Bu durum İsrail'i iki şekilde etkileyebilir. Birincisi, teknolojik ve ihracat açısından Türkiye doğrudan bir rakip haline geliyor. İnsansız hava araçları hem İsrail hem de Amerikan modellerinden daha ucuz, bu da onları silah satışlarına etik sınırlamalar getirmeyen ülkeler için daha cazip hale getiriyor.”

İkinci endişenin ise jeopolitik olduğunu ifade eden Yanarocak, "Erdoğan Lübnan'a bu sistemlerin tedarik edilebileceğini ima etti. Bir gün Lübnan topraklarında Türk insansız hava araçlarını görebiliriz. Ve tabii ki bir de Suriye var. Türk Savunma Bakanı, talep olması halinde Ankara'nın Suriye ordusuna silah ve mühimmat sağlayacağını açıkça ifade etti. Dolayısıyla Türk insansız hava araçlarının Suriye'de konuşlandırıldığını görmemiz de mümkün” ifadelerini kullandı.

