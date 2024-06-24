İsrail basınına göre, savaşın ilk 6 ayında 550 bin İsrailli ülkeyi terk etti

İbranice yayın yapan özel bir haber sitesinin Nüfus ve Göç İdaresinin verilerine dayandırdığı haberinde, yaklaşık 550 bin İsraillinin, savaşın ilk 6 ayında ülkeyi terk ettiği ve hala dönmediği belirtildi.



Haberde, savaş nedeniyle ülkeden geçici olarak kaçma ya da dönmede zorluk çekme durumunun kalıcı göçe dönüştüğü kaydedildi.



İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'de saldırılarını sürdürürken, 8 Ekim'den bu yana da Lübnan sınırında Hizbullah'la çatışmaya devam ediyor.

