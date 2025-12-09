İsrail basınında Türkiye manşeti: "Erdoğan'ın kartları güçlü, İsrail kendini kenarda bulabilir."

İsrail'in muhalif gazetelerinden Haaretz, Türkiye'nin Ortadoğu'daki rolünü bugünkü manşetine taşıdı.

"Trump, Gazze'de Erdoğan'ın Barış Gücü'nü desteklerse İsrail kendini kenarda bulabilir" başlığıyla yayınlanan analizde, Gazze'deki son durum ve Türkiye'nin kurulacak uluslararası istikrar gücüne katılımı ele alındı.

Türkiye büyükelçisi ve ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'tan alıntı yapan Haaretz, Türkiye’nin Gazze’deki uluslararası istikrar gücüne katılımının yalnızca son derece kritik olduğu, aynı zamanda İsrail-Türkiye ilişkilerinde bir dönüm noktası da yaratabileceği mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki yakın ilişkiye dikkat çeken gazete, "Erdoğan'la Trump’ı yakınlaştıran tek konu Gazze değil. Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemleri satın almasıyla başlayan krizi çözme yolunda ilerliyor" diye belirtti.

İSRAİL'İN F-35 ENDİŞESİ

Yazıda, Trump'ın şimdiden Türkiye’yi, 2020’de uygulanan yaptırımlar kapsamında çıkarıldığı F-35 geliştirme programına yeniden dahil etmekten söz ettiği belirtilerek, "İsrailli yetkililer Suudi Arabistan’ın bu gelişmiş savaş uçaklarını satın almasının hava üstünlüğünü zayıflatacağından endişe ederken, Türkiye ise bu uçaklardan bazılarını almaya hazırlanıyor ve Mısır’la Türk yapımı Kaan savaş uçaklarının satışı konusunda görüşmeler yürütüyor" denildi.

Devamında, şu ifadelere yer verildi: "Türkiye’ye F-35 satmak, Trump’ın İsrail’in gözüne sokabileceği tek hamle değil. Eylül ayında Erdoğan’la görüştüğünde Trump, Türkiye’nin Suriye politikasını da övgüyle anmış ve bunun önemli başarılar elde ettiğini söylemişti. Bu yaklaşım, İsrail’in Türkiye’nin Suriye’deki varlığını kendi güvenliğine tehdit olarak gören stratejisiyle taban tabana zıt."

SURİYE'DE AYNI FİKİRDELER

Analizde ayrıca Erdoğan ve Trump'ın Suriye’nin tek merkezli bir yönetim altında birleşik bir ülke olarak geleceği konusunda da aynı görüşü paylaştığına değinildi.

Bu bağlamda, Trump’ın son dönemde işgal altındaki Golan Tepeleri’ndeki Beyt Cin operasyonu sonrasında Başbakan Binyamin Netanyahu’yu azarlamasının da dikkat çekici olduğu kaydedildi.

ARABULUCUKTAN GARANTÖRLÜĞE

"Üstelik meseleler bununla da sınırlı değil" diyen Haaretz, ekim ayında Şarm El-Şeyh’te düzenlenen zirvede “Kalıcı Barış ve Refah için Trump Bildirgesi"nin, Trump’la birlikte Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es-Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından imzalandığını hatırlattı.

Makalenin devamında şöyle denildi:



"Böylece Türkiye, arabulucu konumundan çıkıp ABD başkanının Gazze planının garantörlerinden biri haline gelirken, İsrail planın uygulanmasının önünde bir engel olarak görülmeye başlandı.



Ancak Trump ve danışmanları Ankara’nın pratik bir çözüm sunduğuna ikna olursa, İsrail kendisini Trump’la yeni bir çatışma rotasında bulabilir üstelik bu kez İsrail’in elindeki kartlar, Erdoğan’ın elindekilerden daha zayıf olabilir."