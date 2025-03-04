İsrail basınında "Türkiye Suriye'de 3 askeri üs kuracak" iddiası

​​​​​​​Israel Hayom gazetesinde yer alan haberine göre, İsrail'in ABD'den Türkiye'nin Suriye'deki etkinliğine karşı güvenceler istedi. Haberde, Türkiye'nin Suriye'de 3 askeri üs kurmayı planladığı öne sürüldü.

Türkiye'nin Suriye'de askeri üs kurmaması ve İsrail karşıtı politika üretmemesi için Tel Aviv yönetiminin, ABD'den güven verici mesajlar iletilmesi talebinde bulunduğu ileri sürüldü.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından İsrail'in, "Türk ordusunun Suriye'de doğrudan varlık göstereceği zamana hazırlandığı"na ilişkin iddialarının yer aldığı haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine de yer verildi.



Haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Suriye'deki etnik ve dini aidiyetleri kışkırtarak bu ülkenin istikrarsızlığından medet umanlar, hedeflerine ulaşamayacaklarını bilmelidir." ifadeleri hatırlatıldı.