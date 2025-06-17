İsrail basınından Trump iddiası: İran'a "son şans" teklifinde bulunacak

İsrail-İran savaşı beş gündür devam ederken, ABD ve Başkan Donald Trump’ın hem savaşta hem de akıbeti belirsizliğini koruyan ABD-İran nükleer görüşmelerindeki rolü ve yaklaşımı konusunda yeni bir iddia ortaya atıldı.



ABD merkezli Axios haber sitesinin haberinde, ABD’nin, Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi arasında bu hafta içinde bir görüşme düzenlenmesi olasılığını İran ile değerlendirdiği iddia edildi.

İki isim, Umman ve İtalya’da gerçekleştirilen nükleer müzakerelerde ülke heyetlerine başkanlık etmişti.



“TRUMP, SIĞINAK DELİCİ BOMBALARI BASKI UNSURU OLARAK GÖRÜYOR”



Axios'a konuşan konu hakkında bilgi sahibi dört yetkili, iki ülke arasında planlanan olası temasın temel hedefinin nükleer anlaşma ve İran ile İsrail arasındaki çatışmaların sonlandırılmasını ele almak olduğunu ileri sürdü.



İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, "Bu hafta İranlılarla bir görüşme yapılması değerlendiriliyor" ifadesini kullanarak Witkoff ile Arakçi arasında yapılacak görüşme ihtimalini Axios'a doğruladı.



Trump yönetiminin görüşme önerisini dün İran tarafıyla paylaştığı ileri sürülen haberde, Trump'ın İran'ın Fordo uranyum zenginleştirme tesisini yok etmek için gereken sığınak delici bombaları Tahran'ı bir anlaşmaya zorlamak için önemli baskı unsuru olarak gördüğü de belirtildi.



“BİR ÖNCEKİ TEKLİFTEN DAHA İYİ OLABİLİR”



İsrail basınına yansıyan haberlerde ise ABD Başkanı Trump’ın İran’a bir “son şans” teklifi sunacağı iddia edildi.



The Jerusalem Post gazetesinin ABD ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, yetkililerden biri, bu teklifin ABD’nin bir haftayı aşkın süre önce İran’a sunduğu tekliften “biraz daha iyi olabileceğine” işaret etti. Habere göre, Trump böyle bir teklifte bulunsa da bunun ABD’nin “sıfır uranyum zenginleştirme” ilkesine dayanması bekleniyor.



Gazeteye konuşan İsrailli bir yetkili, dün itibarıyla İsrail’in herhangi resmi bir yaklaşım almadığını söyledi. İsrailli bir yetkili, “Müzakereler halihazırda Tahran ve Washington arasında. Bu sırada biz de daha fazla hedefi vurmaya devam ediyoruz” dedi.



Öte yandan, ABD’nin İsrail’in saldırılarına katılıp katılmayacağı da belirsizliğini koruyor. ABD’li bir kaynak, gazeteye yaptığı açıklamada, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) “bunun doğru şey olduğunu düşündüğünü ama Trump’ın tabanındaki isimler de dahil olmak üzere ABD’nin dahline karşı çıkanların olduğunu” ileri sürdü. Kaynak, nihai kararı ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceğine işaret etti.



İRAN’DA 224, İSRAİL’DE 24 KİŞİ ÖLDÜ



İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.



İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile dokuz nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı da 224 olarak açıklandı.



İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

