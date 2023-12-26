İsrail basınından yeni iddia:  Netanyahu, Savunma Bakanı ile Mossad Şefi'nin "rehine görüşmesini" engelledi

İsrail Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın, Mossad Şefi Barnea ile Gazze'deki İsrailli rehineler meselesini bireysel olarak masaya yatırmasını engelledi.



Gallant Barnea'ya konuyla ilgili en az iki defa çağrı yaptı ancak Başbakanlık, Savunma Bakanlığına Netanyahu'nun bu görüşmenin yapılmasına onay vermediğini iletti.



Netanyahu'nun basın ofisinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başbakan, Mossad Şefi'ni kısıtlamaz, kendi programına göre hareket edebilir. Esirler ve kayıplar meselesinde karar veren ve siyaseti belirleyen ise savaş kabinesidir. Başkası değil." ifadesi kullanıldı.



Gallant'ın basın ofisinden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.



İsrail'in Haaretz gazetesi de Netanyahu'nun, Gallant'ın esir değişimi müzakerelerine ilişkin önemli görüşmeleri kendisi olmadan yürütmesini istemediğini yazdı.



Haberde, dolayısıyla esir takası görüşmelerinde arabulucularla temasa geçen Mossad Şefi'nin, bu konulara katılımının da engellendiği belirtildi.

Gazze 80 gündür bombalanıyor: Mülteci kampına saldırıda yaklaşık 100 Filistinli daha öldü Haberi Görüntüle